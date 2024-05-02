Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области составило рейтинг профессий, которые являются самыми востребованными на сегодняшний день. Потребность в специалистах такого толка наиболее высока, а потому среди представителей этих профессий наблюдается наименьшая конкуренция.
Среди рабочих профессий топ-10 выглядит так:
— водитель троллейбуса (на 1 мая в базе 782 вакансии);
— стрелок (речь идет о работниках ведомственной охраны);
— овощевод;
— монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
— осмотрщик вагонов;
— слесарь по сборке металлоконструкций;
— станочник широкого профиля;
— обработчик поверхностных пороков металла;
— кондуктор;
— контролер в производстве черных металлов.
А среди служащих так:
— врач (на 1 мая в базе 1035 вакансий);
— инженер-электроник;
— врач-хирург;
— главный специалист;
— врач-специалист;
— учитель русского языка и литературы;
— педагог-организатор;
— инженер-проектировщик;
— инженер-конструктор.
Всего на 1 мая в областной базе вакансий 44 тысячи 530 позиций, причем 70% из них — по рабочим специальностям.