В Челябинске составили рейтинг профессий с наименьшей конкуренцией

Рассказываем, представителей каких специальностей не хватает на Южном Урале

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области составило рейтинг профессий, которые являются самыми востребованными на сегодняшний день. Потребность в специалистах такого толка наиболее высока, а потому среди представителей этих профессий наблюдается наименьшая конкуренция.

Среди рабочих профессий топ-10 выглядит так:

— водитель троллейбуса (на 1 мая в базе 782 вакансии);

— стрелок (речь идет о работниках ведомственной охраны);

— овощевод;

— монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;

— осмотрщик вагонов;

— слесарь по сборке металлоконструкций;

— станочник широкого профиля;

— обработчик поверхностных пороков металла;

— кондуктор;

— контролер в производстве черных металлов.





А среди служащих так:

— врач (на 1 мая в базе 1035 вакансий);

— инженер-электроник;

— врач-хирург;

— главный специалист;

— врач-специалист;

— учитель русского языка и литературы;

— педагог-организатор;

— инженер-проектировщик;

— инженер-конструктор.





Всего на 1 мая в областной базе вакансий 44 тысячи 530 позиций, причем 70% из них — по рабочим специальностям.