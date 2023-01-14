В Челябинске составили 15 актов из-за холода в общественном транспорте

Рассказываем, какой должна быть температура в салонах зимой

В Челябинске с начала года составили 15 актов из-за низкой температуры в салонах общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», зимой температура воздуха в автобусах, трамваях и троллейбусах должна быть не ниже +12 градусов.

«Отдел контрольно-ревизионной работы вышел на проверки по соблюдению установленной нормы температуры в салоне общественного транспорта. По результатам первых проверок было составлено 15 актов на транспортные средства, которые нарушили температурный режим»,— рассказали в ведомстве.

В учреждении уточнили, что соблюдать температурный режим обязаны все перевозчики, работающие по государственным контрактам по маршрутам регулируемого тарифа, и добавили, что проверки на соблюдение температурного режима будут осуществляться регулярно при наступлении морозов.