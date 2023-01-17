В Челябинске сошел трамвай на проспекте Победы

Движение транспорта временно остановилось

В Челябинске утром во вторник, 17 января, произошел сход вагона трамвая на проспекте Победы в районе остановки «Областная больница № 3». Электротранспорт встал вплоть до улицы Пионерской, сообщают очевидцы.

Как сообщает группа «Челябинский транспорт», движение трамваев в направлении центра города организовано:

с Колющенко, Медгородка, Чистопольской, ЧТЗ — до Першино;

с ЦХП, ЧМК, Коксохима — до центра.

Напомним, транспорт сошел с путей на том же месте, где и ровно год назад! Это произошло 17 января 2022 года.