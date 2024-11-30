В Челябинске сократят время ожидания троллейбусов

Подвижной состав увеличат в 1,5 раза

В Челябинске в рамках концессионного соглашения количество троллейбусов увеличат со ста до 153-х, что позволит сократить время ожидания транспорта, сообщил в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Важная особенность концессии — это не только обновление подвижного состава, но и пересмотр маршрутной сети. Всего у нас было 10 маршрутов с выпуском 100 троллейбусов, в результате концессии будет 153 единицы выпуска. Самое главное — изменится интервал движения. Благодаря выпуску пассажиры будут меньше ждать на остановках»,— уточнил он.

В Челябинске не только обновляют подвижной состав, но и строят новые троллейбусные депо и контактные сети. Благодаря этому в 2025 году запустят троллейбусы до микрорайона Ньютон и поселка АМЗ.