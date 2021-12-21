В Челябинске сократят количество маршруток к 2024 году

Их заменят автобусами большого класса

В Челябинске к 2024 году оставят лишь четверть имеющихся сейчас маршруток, остальные заменят автобусами большого класса. Об этом рассказал заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок ЧО» Иван Чернаев в рамках открытой встречи с жителями, которая прошла 21 декабря в Публичной библиотеке.



Челябинскую агломерацию (Челябинск, Копейск и Сосновский район) сейчас обслуживают 1200 маршруток. Иван Чернаев отметил, что в течение трех лет это число сократят до 300. При этом полностью избавиться от общественного транспорта малого класса не получится.



«Хорошо, конечно, было бы запустить везде автобусы большого класса. Но невозможно полностью отказаться от использования машин малого класса. Потому что класс автомобиля выбирается с учетом пассажиропотока», — сказал Иван Чернаев.

Общественный транспорт малого класса, по словам эксперта, останется на маршрутах в отдаленных территориях города, где необходимо осуществлять транспортную доступность, но при этом использование автобусов большого класса не целесообразно.