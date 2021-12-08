В Челябинске сократят использование реагентов на дорогах

Упор будет сделан на уборку снега

Жительница Челябинска во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером спросила о применении реагентов на дорогах областного центра. Девушка поинтересовалась, будет ли и дальше сокращаться использование различных веществ, которые портят и обувь горожан, и автомобили. Глава региона вспомнил, что, когда приехал в город в 2019 году, он сразу обратил внимание на эту проблему.

«Я сильно ругался по этому поводу. У меня было ощущение, что подрядчики просто разбрасывали соль. Они рассказывали, что у них горы соли, и не понимали, почему мы их гоняем по этому поводу. С руководством города тогда мы отдельно разобрали этот вопрос. Договорились, что будем больше убирать снег и минимизируем использование реагентов. Коллеги, которые приезжают в Челябинск, обращают внимание, что у нас гораздо чище», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что некоторые подрядчики в начале этого сезона, как только выпал снег, повели себя недобросовестно и продолжили рассыпать реагенты. Часть из них за это оштрафовали. При этом объем использования реагентов снизился в 10 раз. Соль применяют лишь на ограниченных участках и по согласованию с ГИБДД.

Алексей Текслер также предположил, что опыт Челябинска могут перенимать не только муниципалитеты региона, но и другие города России.