В Челябинске сохраняется дождливая погода

Но воздух прогреется до 25 градусов

Во вторник, 7 июня, в Челябинске ожидается пасмурная погода. Температура поднимется до +23-25 градусов, но из-за облачности и ветра будет ощущаться как +17. Ночью пройдут дожди.



До обеда, по прогнозам синоптиков, будет светить солнце, во второй половине дня с большой вероятностью пойдет небольшой дождь. В горах осадки обильнее, к вечеру местами ожидаются грозы. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, 8-13 метров в секунду.



В ночь на среду, 8 июня, температура опустится до +12 градусов.







