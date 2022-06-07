Во вторник, 7 июня, в Челябинске ожидается пасмурная погода. Температура поднимется до +23-25 градусов, но из-за облачности и ветра будет ощущаться как +17. Ночью пройдут дожди.
До обеда, по прогнозам синоптиков, будет светить солнце, во второй половине дня с большой вероятностью пойдет небольшой дождь. В горах осадки обильнее, к вечеру местами ожидаются грозы. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, 8-13 метров в секунду.
В ночь на среду, 8 июня, температура опустится до +12 градусов.
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