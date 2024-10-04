В Челябинске сохранится теплая и солнечная погода 4 октября

Осадков не будет

Сегодня, 4 октября, в Челябинской области воздух может прогреться до +17°C. В горах и низинах будет чуть прохладнее. В большинстве районов ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха поднимется до +16°C. Малооблачно. Ветер преимущественно южный, до 7 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит от +10 до +15°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер южный, слабый.

В Миассе отметка на градуснике приблизится к +12…+16°C. Облачно с прояснениями. Ветер южного направления, слабый.

В Сатке погода под копирку.

Показания термометров в Пласте зафиксируются на +12…+15°C. Преимущественно солнечно. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Троицке ожидается до +16°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер южного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от +12 до +17°C. Малооблачно, день пройдет без осадков. Ветер южной четверти, до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.