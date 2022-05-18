В Челябинске и Магнитогорске благотворители помогут больным детям

Компания X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» проводят очередной благотворительный марафон

Челябинская область станет одним из 16 регионов России, где с 19 по 21 мая пройдет марафон по сбору помощи детям из больниц и хосписов. Проект «Корзина доброты» X5 Group и Фонда продовольствия «Русь» уже хорошо знаком южноуральцам.

Чтобы принять участие в акции, нужно прийти в магазины «Пятерочка» с 10 до 18 часов и приобрести детскую косметику (гели, шампуни, кремы, щетки и зубные пасты), средства гигиены (подгузники, салфетки), детскую бытовую химию, игрушки и канцтовары. Товары нужно передать волонтерам акции, которые будут дежурить в магазинах, либо оставить товары в специальных тележках у кассы.

В Челябинске акция пройдет в магазинах на улице Бейвеля, 59 и на улице Лесопарковая, 5. В Магнитогорске — на улице Доменщиков, 3.

Все собранное добровольцы отвезут на склад, расфасуют по наборам, а затем доставят нуждающимся. Напомним, социальный проект «Корзина доброты» был запущен в 2015 году. Компания X5 Group первой среди российских ретейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Покупатели могут приобрести какие-то значимые товары и прямо в магазине передать их волонтерам. Также постоянно действует благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф, который является площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи.

В 2021 году компании удалось собрать в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» более 355 тонн различных товаров. Долгожданную помощь получили почти 185 тысяч человек, в том числе детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и врачей. Очередной марафон приурочен к Международному дню защиты детей.