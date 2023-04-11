В Челябинске собаку-спасателя наградили званием «Защитник людей»

На службе Тори ищет потерявшихся в лесах туристов и грибников

В Челябинске собаку-спасателя Тори и ее хозяина сотрудника поисково-спасательной службы Никиту Исмагилова наградили специально утвержденным в этом году званием «Защитник людей». Торжественное мероприятие прошло во время акции «День защиты людей», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В кинологическом расчете поисково-спасательной службы Тори служит уже почти четыре года. Как правило, ей доверяют поиск потерявшихся в лесах туристов и грибников. Никита Исмагилов рассказал, что обучение питомца было непростым, потому что началось, когда Тори было уже три года.

«Это моя личная собака, я с ней пришел на службу. В том возрасте у нее уже был свой сформировавшийся характер, поэтому и обучение было особенным», — поделился Никита Исмагилов.

Однако сейчас Тори показывает отличные результаты: всегда заинтересована в поиске, работает быстро и ловко.

Смотрите также выпуск программы «Наше утро», посвященный «Дню защиты людей». В студию пришли организатор акции Екатерина Колбышева и начальник поисково-спасательного подразделения мобильного отряда областной поисково-спасательной службы Данила Кокшаров.

