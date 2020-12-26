В Челябинске со снегом борются более 180 единиц техники

За ночь машинами вывезли на полигон почти 450 тонн снега и грязи

В Челябинске наконец-то прошел снег. По традиции дорожные рабочие не стали дожидаться окончания осадков и сразу же начали приводить дороги в порядок. О том, сколько техники и человек работали ночью, рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь на 26 декабря на улицах Челябинска работало 140 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 60 тракторов МТЗ, 21 погрузчик, 21 самосвал, 2 автогрейдера, 1 вакуумный пылесос. В уборке было задействовано 60 дорожных рабочих. За ночь вывезено 497,5 тонны снега»,— сообщили в комитете.

Дороги, остановки общественного транспорта, тротуары и прилотковую часть очищала не только техника, но и дорожники. Также специалисты обрабатывали противогололедным материалом опасные участки.

Сегодня днем, 26 декабря, управляющие компании вывели 184 единицы техники, в числе которой: 34 комбинированные дорожные машины, 29 самосвалов, 3 автогрейдера и другие спецавтомобили. ехнике помогают 277 дорожных рабочих. Помимо подсыпки опасных участков дорожники обрабатывают спуски, подъемы и заездные карманы общественного транспорта.

Напомним, сегодня в Челябинске осадков синоптики не прогнозируют, а в воскресенье, 27 декабря, вновь ожидается снег.