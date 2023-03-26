В Челябинске снятого с карниза балкона мальчика отправили в реабилитационный центр

Его мать уже попадала в поле зрения правоохранительных органов

Мальчика, который стоял на карнизе балкона на четвертом этаже, поместили в социально-реабилитационный центр. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ранее его мать состояла на профилактическом учете.

«Ранее женщина проживала в Ленинском районе Челябинска, где состояла на профилактическом учете. С переездом в Курчатовский район в поле зрения органов полиции не попадала. В отношении женщины собираются материалы для привлечения к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, в семье есть еще один ребенок — девочка. Она сейчас проживает с бабушкой.

Напомним, очевидцы заметили стоящего на карнизе балкона восьмилетнего мальчика вечером 25 марта на Комсомольском проспекте. Ребенка эвакуировали прибывшие пожарные. Как им пояснил сам мальчик, он хотел достать упавшую игрушку. Его матери в этот момент в квартире не было.