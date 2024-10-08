В Челябинске сняли сериал о предпринимателях и мерах поддержки бизнеса

Столица Южного Урала — это площадка для инноваций и стартапов

Челябинск стал главным героем нового выпуска документального сериала «Новые русские. Перезагрузка». Авторы программы показали и рассказали, как тяжелая промышленность, робототехника и биотехнологии становятся основой для новых идей и проектов, а малый и средний бизнес успешно развивается благодаря государственным мерам поддержки, передает ИА «Первое областное».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в регионе действуют мощные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Например, для малого бизнеса в агросекторе обнулена ставка единого сельскохозяйственного налога. Подобная мера существует в небольшом количестве регионов.

«В целом у нас достаточно широкий набор мер поддержки. Это и льготные займы, в первую очередь в части микрофинансовых организаций. Это и гарантийные фонды. За несколько лет мы поддержали таким образом более тысячи проектов в регионе. Бизнес смог взять займов через механизм гарантийной поддержки почти на 20 миллиардов рублей. Это серьезный драйвер для развития бизнеса»,— рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, по его словам, в Челябинской области одна из самых низких ставок по упрощенной системе налогообложения и сейчас такую льготу получают более 10 тысяч компаний.

В выпуске также рассказывают о ряде компаний, которые успешно развиваются благодаря господдержке, и о создании особой экономической зоны, где с применением разных мер поддержки будут развивать инновационные технологии.

Посмотреть выпуск можно здесь.