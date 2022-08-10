В Челябинске сняли с рейса неисправную маршрутку

Автобус № 92 эвакуировали на спецстоянку

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В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили на Свердловском проспекте маршрутный автобус, у которого выявили неисправность рулевого управления. Перевозить на опасном транспорте пассажиров запретили, а сам автомобиль эвакуировали. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 9 августа. По словам сотрудников ГИБДД, неисправность маршрутки угрожала безопасности пассажиров. Нарушение выявили в ходе профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит на территории Челябинска и Челябинской области с 8 августа.

«С начала профилактической акции сотрудниками ГИБДД выявлено 261 нарушение водителями пассажирского транспорта», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинску.

Напомним, 30 июня в Челябинске из-за сломанной двери пассажирам маршрутки № 24 пришлось выбираться из салона через окно. Губернатор Алексей Текслер отреагировал на эту новость и акцентировал внимание на важности замены старого транспорта на новый и экологичный.