В Челябинске сняли с продажи соленую рыбу с кишечной палочкой

Продукцию забраковали в лаборатории, но производитель все равно оформил разрешающие документы

Одно из челябинских предприятий по производству вяленой, копченой, соленой и маринованной рыбы поставляло на продажу продукцию, зараженную кишечной палочкой и дрожжами. При этом по документам у фирмы все было в порядке. Нарушение выявил Россельхознадзор и запретил торговлю опасной едой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Региональный Россельхознадзор установил, что предприятие оформило декларации соответствия на продукцию, не прошедшую лабораторный контроль.

«Лаборатория обнаружила дрожжи и общую бактериальную обсемененность в рыбопродукции, морепродуктах подкопченных и холодного копчения и рыбном ассорти, кишечную палочку — в вяленой рыбе, а также установила, что рыба соленая, пряного посола, маринованная и спецпосола в заливках прошла не все исследования, установленные техрегламентами. Несмотря на это, предприятие задекларировало всю эту продукцию и выпустило ее в оборот», — рассказали в ведомстве.

Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, также с 3 ноября декларации на рыбу признаны недействительными.

Для продолжения реализации производитель будет обязан заново провести исследования и доказать качество и безопасность своей продукции.

Автор: Ольга Бороденок