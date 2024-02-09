В Челябинске сняли короткометражку «Мама»

Фильм посвящен памяти погибших бойцов и офицеров

Детский патриотический киножурнал «Белый журавлик» представил короткометражный фильм, посвященный памяти погибших солдат и офицеров. Лента называется «Мама».





Сюжет простой и трогательный: школьники заметили на мемориальной доске, что у погибшего офицера день рождения, и решили пойти поздравить его маму — ее роль исполнила заслуженная артистка России Татьяна Каменева.





Ребята думали, что просто поздравят — и все, но оказалось, что женщина всегда ждала и знала, что о ее сыне не забудут, что к ней обязательно придут.





Детский патриотический киножурнал «Белый журавлик» ؘ— это совместный проект Фонда содействия ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» (Челябинск) и Продюсерского центра «Аватар» (Москва); реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.