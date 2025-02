В Челябинске снова споют песни The Beatles

В столице Южного Урала умеют ценить хорошую музыку



Сегодня, 25 февраля, в ДК железнодорожников встретятся поклонники ливерпульской четверки и ценители творчества «Битлз». Каверы песен исполнят группы Live`r`pool и Rock Is.

Полную картину современной битломании на Урале обрисовала жительница Челябинска Ирина Фрик. Ирина Владимировна — врач высшей категории, 43 года работает в клинике медуниверситета в Металлургическом районе Челябинска. Ее семья имеет богатые медицинские традиции.

Однако медицина — не единственная страсть Ирины. С детства она пишет стихи и прозу, и ее талант не остался незамеченным. Публикуется под псевдонимом Ирина Шукшина. В 2019 году она окончила международные курсы по написанию прозы и активно участвует в различных литературных конкурсах и премиях. Ее работы неоднократно занимали призовые места, а статьи и рассказы публиковались в международных сборниках. В прошлом году она выпустила две книги: сборник повестей и рассказов, а также книгу стихов. В 2014 году вышла ее книга «Музыка жизни», посвященная стихам.

С разрешения Ирины Владимировны размещаем ее статью о «Битлз» на Урале.

Чары битловского феномена на Уральской земле

The love you take is equal to the love you make.

В конце концов, любовь, которую ты получаешь, равна любви, которую ты отдаешь…

Из песни Пола Маккартни The End, 1969 г.

На днях, перебирая книги своей библиотеки, наткнулась на шикарный календарь, посвященный культовой британской группе The Beatles, подаренный мне друзьями на концерте, посвященном дню рождения Джона Леннона. Подумала, что в нашем промышленном городе Челябинске так много интересных событий и мероприятий, связанных с их творчеством и ставших за много лет традиционными, что об этом не грех поведать миру.

У каждого свои «Битлз»

Наверняка люди моего поколения могут о битловской музыке сказать то же, что и я: «Услышала в возрасте 10–11 лет. Не знала английского языка и не понимала текста песен, но распевала вместе с Битлами их песни целый день, пока работал магнитофон, из которого лилась завораживающая музыка песен и чуднЫе обороты английского языка, которые я могла воспринять только сердцем. Вместе с драгоценной бобиной магнитофонной пленки в доме появились фотографии, добытые где-то старшим братом, не самого лучшего качества, конечно. На них были запечатлены участники группы: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр с необычными для нас стильными удлиненными прическами, в брюках клеш и пиджаками без лацканов. Я была от них в восторге. Носила «фотки» в школу, чтобы похвастаться подружкам. Что и говорить, девчонки в них влюблялись сразу и безоговорочно. Позже появились переводы текстов их песен на русский язык, стали понятны смыслы.

Я никогда не была фанаткой «ливерпульских жуков», но следила за событиями, происходящими с этими всемирно известными людьми: расстраивалась из-за распада группы в 1970 году, со слезами на глазах переживала трагическую гибель Джона Леннона в 1980 году в Нью-Йорке, позднее скорбела по поводу ухода из жизни в 2001 году от рака Джорджа Харрисона. Потом был период, когда музыка Битлов стала все реже звучать из телевизора и радиоприемников. Но если я натыкалась на нее, то слушала с удовольствием, испытывая юношескую ностальгию.

В Челябинске проходят концерты

Однажды мой друг, известный в Челябинске музыкант Леонард Спадавейки, участник группы Live’R’Pool, пригласил меня на концерт, посвященный дню рождения Джона Леннона. Это был 2013 год.

Ровно девятого октября, в день рождения легендарного музыканта, во Дворце железнодорожников Челябинска состоялся концерт, который произвел на меня колоссальное впечатление. В нем участвовали и профессиональные группы, и самодеятельные коллективы: Live’R’Pool, «ИНДИГО ДИВО», JAZZ BRAZERS, Ольга Калмыкова, Эдуард Риккер — молодые, подающие надежды солисты, группа «АУРА» и другие музыканты, включая детей и подростков, исполняющих песни Битлов, — вот это-то меня больше всего тронуло и порадовало. У меня сохранилась афиша-закладка с этого мероприятия, поэтому смело перечисляю участников. Несколько лет подряд посещала «Дни рождения Леннона». Зал всегда был переполнен любителями битловской музыки.

С радостью и уважением отмечала присутствие тех, кто ежегодно являлся организаторами этого мероприятия и еще одного, очень значимого в культурной жизни Челябинска — международного музыкального фестиваля «Весенний beat»: музыковед Челябинской филармонии, директор фестиваля Наталья Риккер, музыкант ансамблей «Уральский диксиленд» и Live’R’Pool, художественный руководитель фестиваля Виктор Риккер, врач-невролог, битломан, издатель челябинского битловского журнала Helter-Skelter Михаил Гольцфарб и другие любители Битлов.

Была рада вновь увидеть людей, кто, взрослея-старея, не утратил любви и преданности к своим молодежным кумирам. Отмечала, что появились новые слушатели, среди которых и подростки, и студенты, и люди среднего возраста.

Я наблюдала, как из года в год набирает силу голос Эдика Риккера. Как он из поющего и играющего на гитаре юного артиста превращается в молодого профессионала с хорошо поставленным голосом и высокой техникой игры на гитаре. «В семейной династии известных в России и за рубежом челябинских джазменов Риккеров есть достойное пополнение», — радовалась я.

Каждый год девятого октября на сцену выходили новые молодежные коллективы, которые были основательно и серьезно заражены вирусом битловской культуры. И это было, на мой взгляд, очень здорово, ведь группа The Beatles была признана музыкальным феноменом, оказавшим большое влияние на поп- и рок-музыку XX века, выйдя за рамки жанра популярной музыки и изменив всю мировую культуру. Специалисты часто выделяют эпоху «до» и «после» The Beatles. Майкл Кэмпбелл и Джеймс Броуди, авторы книги «Рок-н-ролл: введение» (1999 г.), сравнили влияние The Beatles с той ролью, которую в свое время в музыкальном мире сыграл Бетховен. Об этом писала музыковед Наталья Риккер в челябинском журнале Helter-Skelter.

Чары битловских песен охватили население Советского Союза сразу и надолго. Увлечение The Beatles для меломана сродни инициации. Серьезное чувство к музыке ливерпульской четверки открывает двери в мир ясных, простых и при этом подлинных в своем эмоциональном накале мелодий. Они-то уж точно здесь, на хребте Уральских гор, требуют к себе особого отношения, ставят на слух своеобразный «фильтр», не пропускающий рокопопсовой халтурки. The Beatles всеобъемлющи, универсальны и милы как брутальному любителю русского рока, так и джазовому эстету, и «народнику», лихо стучащему каблуком под «Камаринскую».

Одним из главных битломанов Челябинска стал Валерий Ярушин, руководитель челябинского самобытного и любимого народом музыкального коллектива «Ариэль».

«В 70-е он изящно „внедрял“ The Beatles в программы ариэлевских выступлений, а на излете 90-х устроил „Битловские посиделки“ — концерт-марафон с участием практически всей музыкальной общественности города. Появились коллективы, в репертуаре которых битлы проходили „генеральной линией“. С помощью Джона — Пола — Джорджа — Ринго даже стали приучать челябинцев к симфонической музыке: дирижер Антон Гришанин создал „Битлз-сюиту“, исполнив ее с оркестром Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки», — писала Наталья Риккер.

Гитара для Маккартни

В 2010 году в Сети был опубликован материал, связывающий город Челябинск с самим сэром Полом Маккартни. В его коллекции появилась уникальная гитара, созданная двумя челябинскими музыкантами Владимиром Устиновым и Анатолием Ольшанским, которые придумали новую форму гитары и назвали ее «Гран» (гитара российская акустическая новая). Это было в 1980-е годы, когда один из них шутки ради превратил старую «Музиму» в 12-струнку, натянув в два ряда металлические и нейлоновые струны.

Чудесным образом челябинцам удалось попасть в Лос-Анджелес на концерт экс-Битла. Также провидению было угодно, чтобы наши музыканты смогли лично предстать перед сэром Полом. Маккартни оценил гитару и попросил сделать ему такую же, но только для левши.

Гитару сделали в Ижевске, менеджер Маккартни прилетал за ней в декабре 1993 года. Немного позднее челябинские изобретатели получили письмо, в котором Пол назвал «Гран» инструментом XXI века.

Битловед из Челябинска

Любовь к The Beatles и тяга к приключениям кардинально изменили жизнь еще одной челябинки. Евгения Ененко, известная в кругу битломанов как Женя Битлз, говорила: «Если бы все это случилось не со мной, я бы сказала, что так не бывает».

Она влюбилась в творчество британской группы в 12 лет. Учась на третьем курсе университета, махнула в Англию по программе обмена студентов — собирать клубнику. По счастливой случайности лично познакомилась с Полом Маккартни на его выступлении в Уэльсе, где он читал свои стихи.

«Первая встреча с Полом Маккартни дала мне понять, что нет ничего невозможного в жизни. Если идешь к чему-то с упорством, то дойдешь. Даже из Челябинска», — поделилась Евгения.

Она стала первым в России дипломированным битловедом, закончившим в Англии специальные курсы. «Человеку с улицы попасть в программу сложно, потому что сдается экзамен на знание творчества „Битлз“. Важны также знания музыковедческие, исторические, нужно умение общаться с большим количеством людей, столь важное для экскурсовода, и, конечно же, сдавали экзамены на знание английского языка», — рассказывала она журналистам.

Позднее девушка помогала организовывать концерты в России Ринго Старру, была его переводчиком. С ее слов, она ежегодно встречалась с Полом Маккартни, общается с его сыном Джеймсом. Женя сотрудничала со многими британскими музыкантами: с сыном Джона Леннона — Шоном Ленноном, который приезжал с гастролями в нашу страну, с барабанщиком «Битлз» Питом Бестом, с группой, созданной Джоном Ленноном The Quarrymen, с Тони Шереданом и другими коллективами.

Евгения рассказывала, что живет сразу на несколько стран. А в родном Челябинске ее до сих пор некоторые так и называют — Женя Битлз.

Бульвар Джона Леннона

Однажды в Челябинске чуть было не появился бульвар имени Джона Леннона. Авторы идеи придумали назвать его именем новый бульвар в Курчатовском районе города. Эта идея понравилась тогдашнему мэру, поклоннику джаза Вячеславу Тарасову. Челябинская городская дума в октябре 2000 года приняла решение увековечить таким образом память о знаменитом битле.

Тогда же авторы инициативы изготовили пробную адресную табличку «Бульвар Джона Леннона, № 1» с гербом Челябинска и отправили ее в музей The Beatles в Ливерпуле. Спустя девять лет новый состав гордумы отменил это решение. Бульвара нет, зато «адресная табличка из Челябинска до сих пор хранится в музее The Beatles в Ливерпуле», сообщил Михаил Гольцфарб.





Фото Михаила Гольцфарба

Михаил Гольцфарб — душа битловского движения Челябинска, генератор идей и организатор «Дней рождения музыкантов группы „Битлз“», рассказал мне, как он, совершено неожиданно для себя, попал в соавторы книги о Битлах, изданной в Америке в 2017 году.





Фото Дмитрия Сопильняка

История от Михаила Гольцфарба

Лет семь назад один известный в мире битловед, Брюс Спайзер (USA), к 50-летию выхода альбома «Битлз» «Клуб одиноких сердец Сержанта Пеппера» бросил клич: «Фэны, вспоминайте!». Я помню, как в те далекие времена задрожали мои руки, как разволновался от неожиданной радости, когда осознал, что наконец стал обладателем этого диска. На нем были записаны очень необычные для меня песни, которые в корне отличались от уже полюбившихся мне хитов на пластинках, заслушанных «до дыр». Поначалу они мною воспринимались с трудом. Но после многократных прослушиваний стали близкими и одними из самых-самых. Эти ощущения я описал в небольшой заметке, попутно упомянув, как мы в семидесятые годы приобщались к новомодной музыке, ставшей любимой на всю жизнь. В те времена с трудом можно было расслышать битмузыку по западным каналам радиовещания. Чтобы «тлетворная западная культура» не проникала в сознание советской молодежи, «вражеские» радиостанции глушили наши спецслужбы. Да, тогда так было! Выложил я свои воспоминания на странице Спайзера в одной из соцсетей и благополучно обо всем забыл.

Где-то через полгода, находясь в Нью-Йорке, зашел в книжный магазин, отыскал литературу о The Beatles и, рассматривая разные издания, наткнулся на красиво изданную книгу Спайзера, посвященную этому альбому. Листаю: среди статей Льюисона (битловед в мире № 1), музыканта Билли Джоэла, воспоминаний Мэй Пэнг (была подругой Джона Леннона 1,5 года в его «потерянный уик-энд») и других вдруг обнаруживаю публикацию некоего Михаила Гольцфарба. Был сражен. Воспоминания никому не известного автора из Челябинска разместили рядом с такими «топовыми» людьми. Статья называлась «Битлз через железный занавес». Удивительно, но в тексте не изменили ни одного моего слова. Не ожидал. Так, оказывается, бывает. Дело случая. Храню книгу как большую ценность.

У соседей есть памятник

Еще одно знаменательное событие связало ливерпульскую четверку и Уральскую землю. Наши соседи, екатеринбуржцы, решившие увековечить легендарную группу, 23 мая 2009 года открыли единственный в России памятник The Beatles. Покрывало с монумента сняли почетные гости — участники группы The Quarrymen. Монумент представляет собой чугунные силуэты участников группы на фоне кирпичной стены. Рядом на стене — надпись из песни The Beatles: «The End» — «Конец»: «The love you take is equal to the love you make» — «В конце концов, любовь, которую ты получаешь, равна любви, которую ты отдаешь».





Фото Константина Бабушкина

Эта песня стала последней записанной The Beatles и последней в 16-минутной сюите на второй стороне их последнего альбома Abbey Road. Джон Леннон в интервью журналу «Плэйбой» в 1980 году сказал: «Это снова Пол. Он написал строку „And in the end the love you take/ Is equal to the love you make“. Это очень космическая, философская мысль». Битлы этой символичной песней закончили свое существование как группа! Памятник им установлен у здания, находящегося по адресу: город Екатеринбург, ул. Горького, 8.

Диван от поклонника

Не обошлось в нашем славном городе Челябинске и без чудачеств, связанных с легендарной группой. Поклонник The Beatles художник по мебели Андрей Маркунасов 15 лет вынашивал идею создания дивана с изображением своих кумиров, вдохновившись обложкой альбома «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера».

На изготовление единственного в своем роде предмета интерьера у него ушел почти год и множество дорогостоящих материалов. Чтобы хватило денег на проект, челябинскому мастеру пришлось продать свой Volkswagen.

Диван он выполнил в виде макета Тауэрского моста, использовав красное дерево, башни — из махагона, мелкие детали — из африканского анегри. Основание дивана — из ясеня. На боковинах лазерная гравировка текста и нот песни Yesterday, а также УФ-печать известных фотографий великолепной четверки. Каждая деталь выполнялась индивидуально: вышивка на сиденьях, гитары, похожие на инструменты The Beatles и множество других элементов. Свою работу Андрей сравнивает с чашей Грааля.

Мастер мечтал показать свое произведение Полу Маккартни и Ринго Старру, а до этого времени чудо-диван был размещен на выставке в мебельном центре «Калибр» Челябинска.

Фестиваль «Весенний beat»

Особого внимания заслуживает фестиваль битловской музыки «Весенний beat», который впервые начал свое яркое шествие по культурным площадкам города Челябинска 23 января 2013 года. Он был приурочен к всемирному дню The Beatles, который с 2001 года по инициативе ЮНЕСКО отмечается 16 января. Эта дата выбрана не случайно. Ведь именно 16 января 1957 года открылся клуб The Cavern в Ливерпуле, где начали свою карьеру тогда еще никому не известные участники группы The Beatles. Международный фестиваль «Весенний beat» в 2024 году стартовал в двенадцатый раз.

«Мы стараемся каждый год создавать новую, уникальную фестивальную программу. Например, впервые в публичной библиотеке состоялась музыкальная джазовая выставка. В последние пару лет нам удается сохранить статус международности, у нас выступают артисты, знакомством с которыми мы гордимся. И я рада, что в программе каждого концерта звучит что-то уникальное: джазовая музыка, блюз, авторские песни и даже народные!» — подчеркивает директор фестиваля Наталья Риккер.

В Челябинске фестиваль поддерживают министерство культуры и крупнейшие медиахолдинги города. Он с каждым годом набирает обороты: расширяется круг участников-конкурсантов. Победители музыкальных состязаний детского вокального конкурса «Весенняя beat-ва детских хоров» блистают своими талантами, как бриллианты высшей категории. Благодаря этому мероприятию узнаем новые имена руководителей коллективов, которые творчески, филигранно и профессионально работают со своими учениками, а потому их совместный успех не простая удача. Это закономерный результат колоссального труда с обеих сторон. Мы по праву гордимся этими людьми и ждем от них в новом сезоне на фестивале 2025 года незабываемых конкурсных номеров с оригинальными музыкальными и постановочными решениями.

Надеюсь, что битловское движение в Челябинской области будет долго и успешно развиваться, находясь под чарами битловского музыкального феномена. «The Beatles — forever! Битлы — навсегда!».

Автор: Ирина Шукшина