В Челябинске снова семибалльные пробки

Как обычно, движение особенно затруднено на северо-западе города

И снова утро, и снова пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах Челябинска вновь оцениваются в семь баллов. Рассказываем, на каких улицах сейчас труднее всего проехать.

Как обычно, большие пробки сейчас на северо-западе города: движение затруднено на улице Братьев Кашириных на участках в районе улиц Молодогвардейцев, Чайковского и Российской. Стоит движение на улицах Куйбышева, Молодогвардейцев в районе Ворошилова, а также на улице Захаренко. На проспекте Победы пробки на нескольких отрезках, такая же ситуация и на Комсомольском проспекте. Заторы также на Свердловском проспекте, на улице Северо-Крымской, Труда в районе улицы Яковлева, на проспекте Ленина на участке от улицы 3-го Интернационала до Цвиллинга, а также на улице Цвиллинга на подъезде к проспекту Ленина. Непросто сейчас проехать и по улицам Курчатова, Доватора, Воровского, Игуменка, Лыжных Батальонов и Университетская Набережная, небольшой затор также на улице Первой Пятилетки в районе медицинского центра «Медеор».

Цены на такси сегодня немного подняты, но не выше, чем обычно по утрам в будние дни.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.