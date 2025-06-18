В Челябинске снова чистят Миасс спецтехникой от мусора и ила

Работы ведут на двух участках



В Челябинске продолжаются работы по очистке реки Миасс. К уборке уже приступили. В планах прибрать берег реки и поверхность воды от мусора, а также срезать водные растения. Заниматься этим будет Центр экологического мониторинга Челябинской области и представители подрядной организации, сообщает Минэкологии.

К слову, с 5 мая по 15 июня работы переводились в режим ручного управления в связи с нерестом рыб.

Работы проводят на участках от улицы Энгельса до конгресс-холла на набережной. Помогать с уборкой будут пять специализированных многофункциональных машин. Техника имеет навески в виде косилок и граблей-коллекторов. Такие машины помогут очистить подводную и надводную растительность, а также собрать ее вместе с другим мусором.

«В ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут образовываться „острова“ водорослей и поднятого со дна ила, но не стоит волноваться — это просто часть запланированных работ. Вся скошенная растительность скоро будет удалена», — предупредили в Минэкологии Челябинской области.

Кроме того, в планах продолжить работы в районе пруда Коммунар по очистке донных отложений. Уборка там проводится в рамках проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

В Челябинске проводятся и другие работы по улучшению экологии города. Напомним, к 1 сентября 2025 года в Челябинске завершится масштабный проект реконструкции очистных сооружений на северном выезде из города. Он является частью программы «Большой ремонт 74» и позволит значительно улучшить ситуацию не только в городе, но и на реке Миасс.

Автор: Елизавета Михно