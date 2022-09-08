В Челябинске сносят старые аварийные дома на девяти улицах

В 2022 году 81 семье помогли решить квартирный вопрос

В Челябинске полностью завершили расселение семи аварийных домов, еще по девяти домам работа продолжается. По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за восемь месяцев 2022 года в столице Южного Урала расселили 173 челябинцев. Старые дома разбирают. В ведомстве рассказали, по каким адресам сносят заброшенное жилье.

Напомним, федеральная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда действует для жителей, чьи дома признаны непригодными до 1 января 2017 года. За восемь месяцев 2022 года общая площадь расселения жилищного фонда составила 2,9 тысячи человек. Всего квартирный вопрос решили 173 человека из 81 семьи.

«В новостройки переехали 54 семьи, квартиры на вторичном рынке жилья по договорам социального найма получили две семьи. Кроме того, 25 семей — собственников помещений предпочли получить выплату за изымаемое аварийное жилье за счет средств городского бюджета», — уточнили в фонде.

По информации городской администрации, в Челябинске полностью завершено расселение семи аварийных домов: № 3 на станции Шагол, № 104 по улице Новороссийской, № 51 по улице Ульяновской, № 72а по улице Новороссийской, № 2 по Копейскому шоссе, № 86б по улице Сталеваров и № 74а по улице Новороссийской.

Расселение предстоит жителям еще 9 аварийных домов.

На сегодняшний день в городе сносят 9 расселенных домов: № 7а по улице Карпенко, № 7 по улице Краснознаменной, № 13 по улице Водрем-40, № 12 по улице Нахимова, № 43 по улице Потемкина, № 3 на станции Шагол, № 51 по улице Ульяновской, № 72а и 74а по улице Новороссийской.

До этого времени в городе снесли три непригодных для проживания дома: № 5 по улице Зудова, № 23 по улице Краснознаменной и № 46 по улице Доватора.

«Также на основании заключенного муниципального контракта подрядчиком произведен снос расселенного аварийного многоквартирного дома № 3 в 9-м Лобинском переулке, в настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», — пояснили в фонде.

В прошлом году по этому дому прокуратура внесла представление главе города Наталье Котовой об устранении нарушений и закрытии к нему прохода. Дом простоял еще целый год.

Напомним, как в регионе жители составили список опасных заброшек. После гибели подростков в Агаповском районе в мае 2022 года под завалами заброшенных строений прокуратура стала требовать от местных властей ограничить доступ в опасные бесхозные сооружения, в том числе и в расселенные аварийные дома.

Между тем, в Челябинске немало многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года. Так, прокуратура Тракторозаводского района по просьбам жителей проверила дом № 10 на улице Савина. Вместе со специалистами Госжилинспекции сотрудники ведомства установили ухудшение состояния здания и потребовали признать его аварийным.

Напомним, Челябинская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Челябинская область взяла на себя обязательство завершить программу до конца 2023 года.