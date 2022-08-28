В Челябинске сносят аварийный дом на улице Потемкина

Ранее в мэрии называли срок до 23 сентября

В Челябинске начали сносить пятиэтажный аварийный дом по улице Потемкина, 43, из-за которого мэрия судилась с прокуратурой. Осталось всего два этажа. Об этом сообщает журналист ИА «Первое областное».

Аварийный дом расселили в декабре 2021 года, но сносить не спешили. Старое пустое здание стало объектом притяжения для асоциальных личностей и подростков. Местные жители начали бить тревогу и просить ограничить вход в здание, пока не случилось какой-нибудь трагедии.

В мэрии ответили, что с момента расселения дома охранная организация несколько раз в день посещает объект, однако в прокуратуре посчитали, что этого недостаточно, и обязали городскую администрацию закрыть доступ к дому.

Снести здание планировали во 2-3 кварталах этого года, позже был назван более точный срок — до 23 сентября 2022 года. Вероятно, к этой дате все работы по сносу аварийного дома будут полностью завершены.