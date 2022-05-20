В Челябинске снизили размер субсидии за коммунальные платежи в апреле

Размер выплаты оказался в несколько раз ниже обычной

В мае жители Челябинска получили субсидию на оплату коммунальных услуг за апрель, размер которой занижен в несколько раз. Как объяснили ИА «Первое областное» в министерстве социальной защиты Челябинской области, на размер выплаты повлияло раннее завершение отопительного сезона. Плата за отопление — самая весомая часть коммунальных платежей в Челябинске. Поэтому размер субсидии и оказался неожиданно маленьким.

В редакцию Первого областного информагентства обратилась пенсионерка Людмила Ермакова. После того как ее дети выросли и разъехались, она одна живет в трехкомнатной квартире. Общая сумма коммунальных платежей женщины превышает 22% от ее доходов, поэтому горожанке положена компенсация от государства.

«Документы на выплату я подала этой весной. В соцзащите сказали, что уже за апрель получу компенсацию. И подсчитали примерную сумму — чуть больше 1,5 тысячи рублей. Но на деле пришло всего 320 рублей»,

— рассказывает Людмила.

Челябинка посчитала это ошибкой и снова пришла в соцзащиту, чтобы ей посчитали размер субсидии еще раз. Но оказалось, что выплата за апрель в этом году весьма скромная абсолютно у всех получателей коммунальной субсидии.

«Мне объяснили, что по документам отопительный сезон в городе закончился 18 апреля. Такое распоряжение издала глава города Наталья Котова. Поэтому компенсация за тепло была рассчитана только до этой даты. Но ведь это неправильно. Поставщик тепла выставляет счет за полный месяц, и мы оплачиваем все сумму»,

— возмущается пенсионерка.

В этом году весна выдалась ранней, апрель был теплым, и многие горожане требовали отключить отопление. Глава города пошла навстречу пожеланиям горожан, и с 18 апреля отопление начали отключать. В домах, где есть приборы учеты, жильцам начислили плату за отопление только до этой даты. Другое дело — дома, не оснащенные счетчиками тепла.

«В домах, где отсутствуют приборы учета, плата за отопление начисляется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы действуют с октября по май включительно. При таком способе расчета начисления за тепловую энергию не зависят ни от погоды, ни от даты начала или завершения отопительного периода. Челябинцы ежемесячно видят в квитанции практически одну и ту же сумму, исключение — октябрь и май. Норматив в этих месяцах ниже»,

— поясняют в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

То есть большинство жителей города на самом деле оплачивают отопление за апрель как за полный месяц и даже получают счета за май. Однако для соцзащиты это факт не имеет юридического значения. Размер субсидии здесь рассчитывают, опираясь только на даты начала и конца отопительного сезона.

«В 2022 году намного раньше, чем в 2021 году, во многих муниципалитетах Челябинской области закончился отопительный период. В соответствии с законодательством в межотопительный период для расчета жилищной субсидии применяется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг без учета отопления, в связи с чем средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в межотопительный период меньше, чем в отопительный период»,

— пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

Так, в Челябинске, замечают в Минсоце, согласно распоряжению администрации города отопительный период завершился 18 апреля. Поэтому с 1 апреля применялся региональный стандарт с учетом отопления, после 18 апреля — без учета отопления, следовательно, размер жилищной субсидии для большинства получателей изменился. И на перерасчет рассчитывать не приходится.Напомним, что при расчете субсидии учитывают платежи человека за содержание и текущий ремонт квартиры, капремонт, свет и газ, горячую и холодную воду, водоотведение, а также за отопление. Отопление — самая дорогая услуга, поэтому размер субсидии за апрель сократился в несколько раз.

Получать эту субсидию могут южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум:

— для всех семей Челябинской области — 22% от общей суммы доходов;

— для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.

Чтобы рассчитать средний доход, нужно сложить все источники дохода (до вычета налогов) за 6 календарных месяцев, отсчет которых начинается за 6 месяцев до подачи заявления, и разделить получившуюся сумму на шесть.

Например, если вы подаете заявление в июле 2022 года, будут учитываться доходы за период с июля 2021 года по декабрь 2021 года.