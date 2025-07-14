В Челябинске снижают уровень воды в Эстонских болотах

Зимой планируется углубить русло

В Ленинском районе Челябинска начались работы по прочистке Эстонских болот от ила. К концу лета уровень воды должен понизиться, а зимой русло планируется углубить, сообщил на аппаратном совещании замглавы города по развитию дорожного хозяйства Дмитрий Агеев.

По словам вице-мэра, последний раз русло на Эстонских болотах очищали в 1995 году. Об этом говорят и местные жители. Сточные воды регулярно затапливают поселок Плановый.

Основная проблема сейчас — это коттедж, который располагается непосредственно на данном русле. Под домом расположена водоотводная труба, которая заилена наполовину. Собственник коттеджа во вторник, по словам Дмитрия Агеева, должен предоставить доступ к этому участку течения.

«Во вторник мы совместно с районной администрацией выезжаем, очищаем это место и идем дальше по течению. Планируем завершить работы до конца лета и ближе к осени болото перебросить полностью по руслу», — сказал вице-мэр.

Ранее писали, что в прошлом году после сильных дождей в Ленинском районе Челябинска серьезно затопило сразу несколько улиц.