В Челябинске снесут старый дом с рухнувшей два года назад стеной

Девять семей расселили только к этому времени

В Челябинске завершили расселение дома № 18 по улице Кронштадтской. Это та самая старая двухэтажка, где летом 2021 года после начала работ по капремонту осыпалась сначала отмостка дома, а через несколько дней — одна из стен. Дом признали подлежащим сносу, но, чтобы осуществить процедуру, мэрии пришлось судиться с жильцами. На примере старого дома рассказываем, почему на развалины выставляют охрану, а не пригоняют бульдозеры.

Сегодня в мэрии Челябинска сухо отчитались: завершено расселение аварийного дома № 18 по улице Кронштадской. Под формулировкой подразумевались выплаты, ведь предложенные варианты для переезда жильцам аварийного дома не понравились. Девять семей, чудом выживших после того, как утром 8 июня 2021 года в доме разрушилась стена, официально расселили только к этому времени.

Никто не пострадал, дом в тот же день признали аварийным и подлежащим сносу. Его огородили. Но до сих пор жители Ленинского района лицезреют разрушающуюся двухэтажку. Развалины не раз оказывались свободными для доступа, жители ломали забор, потому что он загораживал ближайший путь по тротуару к остановке.

По иску прокуратуры суд обязал мэрию Челябинска ограничить доступ к дому. Тогда властям снести опасное здание мешали другие судебные тяжбы. Две семьи не желали передавать право собственности на старые квартиры, которых фактически уже и не было.

Так, один из собственников не согласился с суммой компенсационной выплаты. Он посчитал, что его квартира стоила значительно больше. Суд назначил новую экспертизу. Властям Челябинска пришлось выставить охрану у дома, так как без процедуры передачи прав снести его было противозаконно. Теперь тяжбы, наконец, завершены. Дом в Ленинском районе стал девятым из числа расселенных в этом году. Городские власти обещают его снести.

Кстати, вместе с ним подлежат сносу и другие расселенные дома:

№ 15 по ул. Ереванской;

№ 9 по Пост 2098 км;

№ 51 по ул. Трубников;

№ 36/38 по ул. 1-й Электровозной;

№ 86а по ул. Сталеваров;

№ 14 по ул. Челябинской;

№ 3 по пер. Канатному;

№ 1 по ул. Толстого.

Кстати, в Челябинской области на год раньше завершили программу расселения жильцов из аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года. Теперь регион готовится к новому этапу программы, аварийными с 2017 по 2022 годы были признаны более 200 кв. м жилья. Напомним, по инициативе губернатора Алексея Текслера жильцам из аварийного фонда стали давать только новые квартиры.