Власти Челябинска изымут у горожан 116 гаражей и часть земельного участка для продолжения строительства автомобильной дороги по улице Молдавской. Об этом сообщила сегодня, 15 сентября, пресс-служба мэрии.
Напомним, что в этом году в Челябинске начали продлевать улицу Молдавскую. Новый участок соединит две крупных магистрали: проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска. Строительство стоимостью 217 млн рублей проведут в три этапа, два из которых завершат в 2022 году, а третий — в 2023-м.
Проектом предусмотрены строительство двухполосной проезжей части и тротуаров, обустройство светодиодного уличного освещения, строительство ливневой канализации и автопарковок, а также высадка 127 крупномерных деревьев, 757 кустарников и газонных трав на площади почти 8 тыс. кв. м. Кроме того, в задачи подрядчика входят установка светофоров и устройство проезда к гаражам, находящимся в том районе.
Для продолжения дорожных работ в следующем году власти города начали изымать у собственников гаражи и части земельного участка, попадающие в зону строительства. Речь идет о 125 гаражных боксах и части земельного участка с кадастровым номером 74:36:0000000:1291.
«В настоящее время приняты решения об изъятии для муниципальных нужд части земельного участка, а также 116 объектов, расположенных в потребительском гаражно-строительном кооперативе № 13»,— сообщили в мэрии.
Собственникам земельных участков и расположенных на них гаражей администрация города возместит рыночную стоимость объектов недвижимости на основании отчета независимого оценщика.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес