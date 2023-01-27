В Челябинске снегопад продлится весь день — Гидрометцентр

С утра в городе растут цены на такси и напряженность дорожного трафика

Начавшийся ранним утром 27 января снегопад будет продолжатся в Челябинске весь день. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает городской комитет дорожного хозяйства.



«Подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки). Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — обращается к челябинцам дорожная служба.

Напомним, накануне прогноз погоды обещал только небольшой снег.

Пока в городе не возникает эксцессов. Однако за час, с 7 до 8 утра, напряженность движения транспорта выросла втрое, с двух до семи баллов.

Также взвинчивают цены агрегаторы такси: по свидетельствам читателей ИА «Первое областное» из разных районов Челябинска, цена поездки серьезно выросла по сравнению с обычным утренним тарифом. Так, полтора километра по центру уже обойдутся более чем в 220 рублей, из Металлургического района добраться до площади Революции стоит больше 500 рублей.