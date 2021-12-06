В Челябинске снег и гололед стали причиной восьмибалльных пробок

Непростой ситуацией на дорогах воспользовались агрегаторы такси

Этим утром, 6 декабря, снег, гололед и аварии стали причиной восьмибалльных пробок в Челябинске. Рассказываем, на каких улицах образовались крупные заторы.

Большие пробки возникли на северо-западе Челябинска. Движение сильно затруднено на улицах Куйбышева, Чайковского, Молодогвардейцев, на нескольких участках Комсомольского проспекта и проспекта Победы. Большие пробки образовались на улице Братьев Кашириных, в том числе из-за ДТП на улице Чичерина.

Стоит движение на Свердловском проспекте на перекрестках с Комсомольским проспектом и проспектом Победы. Большие пробки на улицах Труда в районе Химфармзавода, Первой Пятилетки, Энгельса, Цвиллинга. Небольшой затор возник на проспекте Ленина на участке от автодороги Меридиан до улицы Свободы. Сильно затруднено движение на автодороге Меридиан на участке от проспекта Ленина до Рождественского. Многокилометровый затор образовался и на Копейском шоссе, там зарегистрированы сразу четыре ДТП.

Цены на такси сегодня выше, чем обычно. Так, добраться до центра можно за 250 и более рублей, за кратковременную поездку придется заплатить до 130 рублей.

Сегодня челябинцам обещают небольшой снег и минусовую температуру. Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать ПДД.