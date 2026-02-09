В Челябинске снег будет идти еще сутки, а потом начнет таять и падать с крыш

Городские силы будут мобилизованы

В Челябинске в ближайшие сутки ожидается активный снегопад, а к концу недели воздух прогреется до −1 градуса. Глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании дал указания по работе подрядчикам, администрациям районов и УК.

«Нужно сосредоточить усилия на уборке снега и расчистке улично-дорожной сети. Нужно мобилизовать все силы, имеющиеся в распоряжении глав районов. Для уборки внутриквартальных территорий нужно привлечь управляющие компании», — сказал мэр.

К концу недели ожидается потепление. Глава города поручил убирать сосульки, чистить крыши от снежных масс, которые при таянии тяжелеют.