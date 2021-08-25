В Челябинске выбрали руководителя отделения Союза добровольцев России

Новым лидером южноуральского движения стал Вадим Савин

В региональном отделении Союза добровольцев России по Челябинской области сменился руководитель. На прошедшем накануне отчетно-выборном собрании отделения лидером движения вместо депутата городской думы Челябинска Владимира Корнева был избран Вадим Савин.

По словам Вадима Савина, у организации довольно значительные планы. Прежде всего, речь идет о создании на Южном Урале центра семейного добровольчества, а также о работе, связанной с поддержкой многодетных семей.

«Таких семей на Южном Урале десятки тысяч, и их проблемы не должны остаться без внимания», — подчеркнул Вадим Савин.

Напомним, Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» — это добровольное, самоуправляемое общественное объединение, созданное для развития добровольческого движения в регионе, оказания помощи детям, инвалидам, пожилым людям.