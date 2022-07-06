В Челябинске следователи навестили в больнице оставленного на теплотрассе младенца

Правоохранители передали ребенку необходимые вещи и узнали о его здоровье

В Челябинске следователи навестили в больнице новорожденного малыша, который был оставлен на теплотрассе в Ленинском районе. Правоохранители передали для ребенка необходимые вещи и предметы ухода, а также узнали у медработников, как чувствует себя мальчик. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Врачи детской больницы поблагодарили сотрудников за оказанную поддержку и внимание к оставленному на улице мальчику. Представители СК отметили, что следователями будет проведено полное и всестороннее расследование уголовного дела, виновные лица обязательно понесут наказание за совершенное преступление», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, состояние ребенка оценивается как стабильное. Жизни малыша ничего не угрожает, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью 3 июля поступило сообщение, что на теплотрассе в Челябинске найден младенец. В настоящее время по факту оставления в опасности расследуется уголовное дело (ст. 125 УК РФ).

Добавим, по информации ИА «Первое областное», сотрудники правоохранительных органов проверяют женщин, которые рожали детей в течение последнего месяца. В семьях, которые прошли проверку, младенцы не пропадали. Поиски близких подкинутого малыша продолжаются.