В Челябинске сквер оборудовали системами видеонаблюдения и бесплатным интернетом

Умные устройства выполнены из материалов, которые не получится разбить вандалам

В Челябинске еще один сквер оборудовали системой облачного видеонаблюдения и Wi-Fi. Работы провели в рамках контракта с администрацией города. В месте отдыха на пересечении улиц Воровского и Курчатова теперь есть шесть видеокамер и две точки доступа к интернету, сообщает пресс-служба мэрии.

Видеокамеры, которые установили сотрудники «Ростелекома», помогают поддерживать общественный порядок в сквере. Они работают круглосуточно, а все записи хранятся в центре обработки данных в течение 14 дней. Видеоархив может быть полезен в проведении разыскных и оперативно-следственных мероприятий. Так, в прошлом году по записям с видеокамер установили личность молодого человека, который разбил умную опору в сквере на улице Цвиллинга.

«Сделать Челябинск городом технологических, экологических, социокультурных инноваций, комфортным для работы и жизни, привлекательным для гостей и инвесторов — наша стратегическая цель. Особое место отводится благоустройству. Во всех районах Челябинска появляются новые скверы, парки, прогулочные зоны. Важно сделать так, чтобы места отдыха были не только комфортными, но и безопасными», — прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Благодаря удаленному управлению системой видеонаблюдения заказчик может корректировать угол обзора видеокамер и менять масштаб картинки.

«Ранее в сквере Советского района Челябинска „Ростелеком“ установил умные опоры и точки Wi-Fi-доступа. Уличные мачты оснащены системой видеонаблюдения с аналитикой, видеоэкранами для трансляции фото- и видеоконтента, зарядными станциями для телефонов и электросамокатов. Кроме того, системой облачного видеонаблюдения мы оснастили семь муниципальных пляжей», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Теперь каждый отдыхающий в сквере может подключиться к интернету, чтобы почитать новости, посмотреть видео, послушать музыку или работать на свежем воздухе.