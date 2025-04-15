В Челябинске скончался бывший директор ЧМК

Анатолию Щетинину было 68 лет

На Южном Урале скончался экс-директор Челябинского меткомбината, Анатолию Щетинину было 68 лет, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соболезнования родным и близким Анатолия Щетинина выразил глава региона Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул большой вклад Анатолия Петровича в развитие промышленности на Южном Урале.

«Как руководитель Анатолий Петрович уделял особое внимание людям — работникам предприятия, жителям Металлургического района областного центра, инициировал и реализовал целый ряд важных социальных и экологических программ, сочетая их с активной модернизацией производства. Одним из первых руководителей промышленных предприятий Челябинска подписал масштабное экологическое соглашение с правительством региона», — отметил Алексей Текслер.

«В сердцах всех, кто знал Анатолия Петровича Щетинина, навсегда останется светлая память об этом искренне преданном делу человеке, настоящем профессионале, талантливом руководителе, надежном друге и товарище», — добавил он.