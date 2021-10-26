В Челябинске скончался артист театра драмы Николай Ларионов

Соболезнования близким и родным принесли губернатор и правительство области

Губернатор и Правительство Челябинской области с прискорбием известили о кончине старейшего артиста Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженного артиста РСФСР Николая Ларионова. Он умер на 82-м году жизни, практически вся театральная жизнь Николая Геннадьевича была связана с Челябинском, где он жил и творил с 1967 года. Алексей Текслер и члены регионального правительства выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Николай Геннадьевич родился 11 декабря 1939 года, в 1963 году окончил театральную студию в городе Владивостоке при театре драмы. Свои первые роли на профессиональной сцене сыграл в театрах Йошкар-Олы, Уссурийска, Владивостока, Уфы. В сентябре 1967 года принят в труппу Челябинского государственного театра драмы.

«Николай Ларионов — яркий образец актера русского психологического театра. В любой, даже самой маленькой роли он проживал вместе со своим героем целую жизнь. И проживал ее всегда очень искренне — без лозунгов и поз, без выпячивания и крикливости, без суеты и высокомерия. Зачастую герой Ларионова — это благородный, ранимый человек, балансирующий на грани смешного и трагического, полный самоиронии и мудрости», — говорят о нем коллеги.

В творческой копилке актера более ста ролей, сыгранных не только на сцене, но и на челябинском телевидении. Многие же его театральные работы стали настоящими событиями и вошли в историю: «Случай в метро», «Берег», «Иванов», «Старший сын», «Серебряная свадьба», «Деньги для Марии», «Фальшивая монета», «Вишневый сад», «Так трепетно счастливы», «Чужой ребенок» и, конечно же, звездная роль Ивана Сафонова в спектакле «Русские люди» по пьесе К. Симонова в постановке художественного руководителя театра Наума Орлова.

«До самого последнего мгновения своей светлой жизни Николай Геннадьевич хранил верность челябинской драматической сцене, а зрители отвечали ему любовью и почитанием его яркого, многогранного таланта. Память о Николае Геннадьевиче Ларионове навсегда останется в сердцах людей, знавших этого замечательного, душевного человека и по-настоящему выдающегося артиста», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О времени и месте прощания с актером сообщат дополнительно.