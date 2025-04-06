В Челябинске скончалась старейшая актриса театра драмы

Лилии Бокаревой было 98 лет

Ушла из жизни старейшая актриса Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженная артистка России Лилия Бокарева, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Лилия Бокарева посвятила сцене более 50 лет, сыграв десятки ярких ролей. Кроме того, она много лет преподавала гримерное искусство студентам ЧГИК и колледжа культуры, а также сценическую речь дикторам челябинской студии телевидения и радио.

«Лилия Нестеровна всегда была веселым, жизнерадостным человеком. Она сама никогда не унывала и не позволяла впадать в уныние всем тем, кто был рядом с ней»,— рассказали в Минкульте.

Лилия Бокарева родилась 13 июня 1926 года в Каслинском районе. В 1949 году окончила Уральский государственный театральный институт. Работала в Свердловском музыкально-драматическом театре, театре Краснознаменного Балтийского флота Лиепая, Русском драматическом театре Таллина. В челябинском драмтеатре служила с 1961 года.