В Челябинске скончалась редактор сайта «КоммерсантЪ-Урал» Татьяна Дрогаева

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью журналиста

В больнице Челябинска на 38-м году жизни умерла редактор сайта «КоммерсантЪ-Урал» (г. Екатеринбург) Татьяна Дрогаева. Соболезнования родным и близким журналиста выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал», у Татьяны Дрогаевой в субботу, 10 декабря, предположительно, случился инсульт. В больницу Челябинска ее доставили на вертолете из Карабаша, где она находилась на редакционном мероприятии.

Татьяна на протяжении многих лет работала в ИД «Коммерсантъ», несколько лет возглавляла челябинскую редакцию издания. Последние три года работала редактором сайта «КоммерсантЪ-Урал» в Екатеринбурге. Ей было 37 лет.

В связи с безвременной кончиной журналиста соболезнования ее родным и близким принес губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Татьяну Юрьевну хорошо знали и ценили в медийном сообществе Большого Урала. Настоящий профессионал, человек одаренный, влюбленный в свою профессию, она по праву пользовалась заслуженным уважением у коллег и партнеров издания. Она много писала на экономические темы, была автором интересных аналитических материалов. Смерть настигла ее при выполнении редакционного задания на Южном Урале. Это большая потеря для всех. Скорбим», — сказал глава региона.

Медиахолдинг «Первый областной» также выражает соболезнования близким и коллегам Татьяны Дрогаевой.