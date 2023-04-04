В Челябинске скончалась проработавшая 25 лет в городской ГАИ майор милиции Людмила Даушева

Об этом сообщила ее коллега и знакомая Людмила Вишня

Накануне, 3 апреля, в Челябинске скончалась Людмила Даушева, которая 25 лет проработала пресс-секретарем городской Госавтоинспекции и дослужилась до звания майора милиции. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила журналист и редактор Людмила Вишня.

«Узнала, что не стало Людмилы Михайловны Даушевой, замечательной, скромной, красивой женщины с золотым сердцем и золотыми волосами. Очень светлым, солнечным, нежным человеком была наша Людмила, несмотря на мужское суровое звание майор милиции», — написала Людмила Вишня.

Коллега Людмилы Даушевой вспомнила, как они вместе вели в газете «Вечерний Челябинск» городской конкурс по безопасности дорожного движения «Зеленая волна» среди автомобилистов и пешеходов, и письма в редакцию ежедневно приходили в большом количестве. За свою жизнь Людмила Даушева успела написать две книги о городской и областной Госавтоинспекции, а также при ее участии был создан музей областной ГАИ.

«Радушная, веселая, спокойная, она была душой компании. Дружила со всеми журналистами Челябинска. Ее света и любви будет не хватать не только ее детям и внукам, но и всем нам, знакомым с ней. Будем помнить вечно», — написала Людмила Вишня.

Редакция ИА «Первое областное» приносит соболезнования родным и близким Людмилы Даушевой.