В Челябинске скидка в 9 рублей при оплате проезда по NFC закончится в декабре

После изменения стоимости проезда этот способ остается самым выгодным и стоит 35 рублей

Пассажиры челябинского общественного транспорта могут продолжить экономить при оплате проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей. Скидка в размере 9 рублей от действующего тарифа будет сохраняться до конца года. Сейчас проезд, оплаченный по QR-коду, стоит 35 рублей.

Как пояснили в Миндоре, Национальная система платежных карт традиционно предоставляет такие скидки примерно раз в два года. В разные периоды размер льготы составлял от 3 до 5 рублей, а текущая скидка в 9 рублей является одной из самых значительных. Продлевать срок ее действия не планировали.

Разницу в стоимости покрывает сама платежная система за счет собственных средств. Это делается для стимулирования населения к использованию национальных платежных инструментов.

Подобная практика применяется не только в Челябинске, но и в других городах России, включая соседний Екатеринбург, где также действует скидка при оплате проезда через СБП.