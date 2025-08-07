В Челябинске СКБ «Турбина» отмечает 55‑летие

Предприятие уже более полувека производит уникальную продукцию

Сегодня, 7 августа, свой 55-летний юбилей отмечает челябинское Специальное конструкторское бюро «Турбина». Оно единственное в России и ближнем зарубежье, кто производит уникальное газотурбинное энергооборудование. Кроме того, предприятие, будучи одним из ключевых в системе Госкорпорации «Ростех», является мощным научно-исследовательским и опытно-конструкторским центром.

Продукция СКБ «Турбина» широко используется и в гражданских отраслях, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Накопленный более чем за полвека научный, производственный и кадровый потенциал позволяет предприятию идти в авангарде технологического развития страны, планомерно вести модернизацию производства, реализовывать важные социальные проекты»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер пожелал работникам предприятия новых успехов и благополучия в семьях.

Работы по созданию газотурбинных двигателей начались на Челябинском тракторном заводе в 1962 году. Тогда был создан специальный для этих целей конструкторский отдел. В 1970‑м его объединили с Челябинским филиалом московского института ВНИИ транспортного машиностроения Миноборонпрома, так появилось СКБ «Турбина». В те годы основной задачей бюро были научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по газотурбинным двигателям для разрабатывающегося танка Т‑72.