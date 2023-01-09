В Челябинске СК проверит информацию о застрявшей на колесе обозрения семье

Речь идет об аттракционе возле «Мегаполиса»

В Челябинске следственный комитет начал проверку по информации об инциденте на колесе обозрения, произошедшем с одной из семей в новогодние выходные. По информации СМИ, из-за отключения электроэнергии в кабине оказались заблокированы несколько человек, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, семья провела в закрытой кабине около получаса.