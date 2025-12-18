В Челябинске система «Дозор-М» оштрафовала нарушителей парковки на 6 млн рублей

Автоматизированный комплекс вынес более 2700 штрафов за неполных три месяца

В Челябинске продолжается активная борьба с несанкционированной парковкой на газонах с помощью автоматизированной системы фиксации нарушений «Дозор-М». С октября этого года четыре специальных автомобиля МКУ «АТИ», оснащенные этой системой, выписали более 2700 штрафов на сумму более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города Челябинск.

На данный момент нарушители уже оплатили 1 237 штрафов на сумму 2 млн 240 тысяч рублей. Для повышения эффективности системы продолжается работа по нанесению границ газонов на цифровую карту города, что позволяет автоматически распознавать нарушение. Также для оперативного реагирования на проблемы внедрён специальный чат-бот в телеграм, куда жители могут направлять информацию о занятых автомобилями газонах.

В администрации напоминают, что наличие снежного покрова не является оправданием для парковки на газоне. Размещение транспортного средства на зеленой зоне в любое время года считается административным нарушением. Горожан просят соблюдать порядок и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Работа по пресечению нарушений парковки продолжается.