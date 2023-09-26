В Челябинске синоптики обещают дождь и +20 градусов

В отдельных районах области температура воздуха будет ниже

Сегодня, 26 сентября, на юге Челябинской области сохранится аномально теплая погода до +24 градусов. При этом в низинах ожидается вполовину ниже. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +11°C, днем потеплеет до +20°C. Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер преимущественно западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также не обойдется без осадков: в отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В большинстве городов ожидается переменная облачность. В утренние часы будет около +11°C, местами ниже. Днем обещают потепление до +15…+20 градусов Цельсия, на юге региона столбики термометров поднимутся до +24°C, а в горах и низинах будет около +12 градусов. Ветер западный, северо-западный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.