В Челябинске синоптики обещают до +21°C и северный ветер

В регионе в понедельник, 26 июля, ртутные столбики могут опуститься до +16°C

Наступившая неделя в Челябинской области будет прохладной. Сегодня, 26 июля, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +24°C днем и холодный порывистый ветер.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +19, +21°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области днем воздух прогреется до +19, +24, в горах температура воздуха будет не выше +16°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первой половине недели в Челябинске ожидается около +19, +21°C, ближе к выходным воздух начнет прогреваться. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.