В Челябинске силовикам передадут копии боевых знамен Великой Отечественной войны

Церемония пройдет 12 июня у мемориала «Вечный огонь»

В среду, 12 июня, у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет церемония вручения копий боевых знамен воинских частей и соединений, сформированных на территории Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. Их передадут 14 ведомствам и учебным заведениям.



Проект «Полки Победы» подразумевает восстановление полковых и дивизионных знамен с последующей передачей на хранение в учреждения региона.

Первое знамя 713-го стрелкового полка, сформированного в 1942 году в Кусе, восстановили в 2017 году. После чего подготовили еще 14 полотнищ.

Организаторы проекта — Совет ветеранов Управления Росгвардии по Челябинской области и межрегиональное общественное гражданско-патриотическое движение «Полки Победы».

В ближайший год планируют восстановить более 50 знамен. Финалом проекта станет их вынос на параде Победы в мае 2025 года.