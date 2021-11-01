В Челябинске штрафуют ночные клубы и бары за нарушение противоковидных норм

Проверки прошли в 57 развлекательных заведениях

В Челябинске на девять ночных клубов выписаны протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В городе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима и мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. На прошлой неделе специальные комиссии проверили 57 ночных заведений. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель главы города по экономическим вопросам Игорь Постнов.

Напомним, ограничения в работе для общепита и развлекательных заведений введены с 25 октября. Так, бары, рестораны и другие объекты общепита на территории Челябинской области прекращают свою работу с 23:00 до 6:00. Запрещено также проведение развлекательных мероприятий в ночное время.

«Проведены проверки 57 ночных развлекательных заведений. По выявленным нарушениям составлено 9 протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, реализацию кальяна и работу после 23:00», — прокомментировал Игорь Постнов.

Также в Челябинской области с 30 октября вход в ТРК возможен только с QR-кодом. А в Челябинске за минувшую неделю оштрафовали 219 человек за отсутствие масок.