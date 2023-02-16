В Челябинске школьников приглашают на лекции о здоровье

В рамках проекта детям расскажут о медицинских профессиях

В Челябинске Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с детской библиотекой им. А. М. Горького запускают новый проект, направленный на профориентацию школьников. Учащихся приглашают посетить серию лекций о здоровье, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках проекта запланированы еженедельные лекции от специалистов, которые рассказывают о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача.

В субботу, 18 февраля, школьников ждут на лекцию с терапевтом.

Расписание лекций на март-апрель:

4 марта — «Травматолог»

11 марта — «Педиатр»

18 марта — «Реаниматолог»

25 марта — «Инфекционист»

1 апреля — «Кардиолог»

Встречи будут проходить по субботам по адресу: ул. Коммуны, 69, в 16:00. Для участия необходимо записаться по телефону: +7 (351) 264-75-30.