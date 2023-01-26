В Челябинске шестилетний мальчик примерил на себя роль огнеборца

Новогоднюю мечту ребенка исполнили сотрудники городского МЧС

Челябинские сотрудники МЧС исполнили пожелание будущего пожарного — шестилетнего Кирилла Еремина. В письме Деду Морозу, которое попало на «Елку желаний», мальчик рассказал о своем увлечении пожарным делом. Спасатели пригласили Кирилла и его семью на экскурсию в ПСЧ № 1. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Перед новогодними праздниками мальчик простудился, поэтому встреча состоялась сегодня. Для будущего пожарного и его братьев и сестры приготовили много интересного. Дети примерили боевую одежду спасателей, смогли изучить пожарную технику, а также побывали на занятии самоподготовки сотрудников МЧС.

«Кирилл еще более утвердился в своем выборе. Единственное, что он никак не мог решить — быть пожарным или водителем пожарного автомобиля», — рассказали в МЧС.

В конце встречи каждому из ребят вручили подарки. Кирилл получил пожарную машину на дистанционном управлении, которая может подавать воду.

Предлагаем вспомнить, чьи желания в конце декабря исполнили члены правительства региона.