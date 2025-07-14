В Челябинске сформировали новую улицу по просьбам жителей

Она появилась в Советском районе и пока не обрела названия

В Советском районе Челябинска появилась новая улица. Ее сформировали по просьбе жителей микрорайона, расположенного на АМЗ, за памятником «Скорбящие матери», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на главу города Алексея Лошкина.

«Ко мне обратились жители ЖК „Слава“ с просьбой сформировать улицу, которой, в принципе, нет в генплане, но жители этого жилого района активно ею пользуются. Территориально это межа за монументом. Мы посмотрели, действительно есть возможность ее сформировать, и на прошлой неделе завершили ее устройство в виде асфальтобетона. И теперь это полноценная улица», — рассказал мэр.

Он добавил, что жители микрорайона, расположенного в районе улицы Дмитрия Неаполитанова, по сути, получили альтернативный выезд на улицу Блюхера.

Глава также дал поручение придумать название для новой улицы.