В Челябинске сезон опрессовки теплосетей стартует 24 мая

Испытания на прочность и герметичность трубопровода разделят на шесть этапов

В Челябинске завершился отопительный сезон. Пока горожане узнают, как им рассчитают плату за эту услугу, специалисты готовы приступить к опрессовке теплосетей.



Опрессовку, то есть испытания на прочность и герметичность трубопровода, разделят на шесть этапов:



24 мая — 7 июня;

14 июня — 28 июня;

5 июля — 19 июля;

12 июля — 26 июля;

26 июля — 9 августа;

10 августа — 24 августа.

Ремонты же начнутся уже в начале мая. Самым длительным станет ремонт тепломагистрали по улице Сони Кривой: старт запланирован на конец июня, а завершение — на середину сентября.

Чтобы обеспечить на период ремонта жителей домов горячей водой, будут сделаны временные трубопроводы, которые после завершения ремонта демонтируют.

Всего согласована замена 14 участков тепломагистралей, общей протяженностью более четырех километров.