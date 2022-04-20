В Челябинске завершился отопительный сезон. Пока горожане узнают, как им рассчитают плату за эту услугу, специалисты готовы приступить к опрессовке теплосетей.
Опрессовку, то есть испытания на прочность и герметичность трубопровода, разделят на шесть этапов:
24 мая — 7 июня;
14 июня — 28 июня;
5 июля — 19 июля;
12 июля — 26 июля;
26 июля — 9 августа;
10 августа — 24 августа.
Ремонты же начнутся уже в начале мая. Самым длительным станет ремонт тепломагистрали по улице Сони Кривой: старт запланирован на конец июня, а завершение — на середину сентября.Чтобы обеспечить на период ремонта жителей домов горячей водой, будут сделаны временные трубопроводы, которые после завершения ремонта демонтируют.
Всего согласована замена 14 участков тепломагистралей, общей протяженностью более четырех километров.