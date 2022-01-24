В Челябинске сервисы такси подняли цены за проезд в два раза

Рассказываем, во сколько обойдется поездка этим утром

Сегодня утром, 24 января, в Челябинске агрегаторы такси подняли цены на поездки более чем в два раза. При этом пробок на дорогах города нет. Рассказываем, во сколько челябинцам обойдется поездка с комфортом.

Горожанам, живущим в отдаленных от центра районах и микрорайонах, придется заплатить более 400 рублей. Для тех, кто живет ближе к центру, стоимость поездки составит около 300 рублей. Преодолеть небольшое расстояние в несколько сотен метров можно за 230 рублей и более.

Тем, кто этим утром собрался ехать на такси в аэропорт или на железнодорожный вокзал, также придется заплатить немало: сервисы запрашивают свыше 500 рублей за поездку до воздушной гавани и почти 350 рублей до Ж/Д вокзала.