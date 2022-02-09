В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки

Рассказываем, сколько придется заплатить горожанам этим утром

Сегодня утром, 9 февраля, жителям Челябинска, которые решили отправиться на работу и по другим делам на такси, придется заплатить за поездку в два раза больше, чем обычно. По данным популярных сервисов, средняя стоимость составит 300 рублей.

Жителям Северо-Запада для того, чтобы добраться до центра Челябинска, придется заплатить 400 рублей и более. Для тех, кто живет ближе к центру, поездка обойдется в 200-300 рублей. Минимальная стоимость этим утром составляет около 150 рублей.

Свыше 400 рублей заплатят челябинцы, отправившиеся этим утром в аэропорт, и от 250 рублей — те, кому нужно на железнодорожный вокзал.

Отметим, пробки в городе сейчас оцениваются в четыре балла.